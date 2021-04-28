Русал снизил производство алюминия Во вторник 27 апреля РУСАЛ объявил результаты операционной деятельности компании за 1 квартал 2021 года.



Объем производства алюминия в 1 квартале 2021 года составил 932 тыс. тонн (-1,9% по сравнению с предыдущим кварталом). Снижение по отношению к аналогичному кварталу 2020 года составило 0,8%. На заводы Компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия.



В 1 квартале 2021 года объем продаж алюминия составил 962 тыс. тонн (-6,4% по сравнению с предыдущим кварталом, но плюс 5,3% к 1 кварталу 2020 года). Усилившийся спрос в 4 квартале 2020 года привел к сокращению запасов металла в цепочке поставок ниже оптимального уровня. В течение 1 квартала 2021 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) сократились на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 468 тыс. тонн.



В 1 квартале 2021 года география региональных продаж практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. На европейский рынок пришлось 42% от общего объема продаж (-1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом), доля продаж в Азии так же незначительно снизилась – до 26% (по сравнению с 27% в 4 квартале 2020 года). Сдвиг произошел в сторону американского рынка, где продажи выросли до 8% (по сравнению с 6% в 4 квартале 2020 года).



В 1 квартале 2021 года производство глинозема снизилось на 4,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2045 тыс. тонн, но выросло относительно уровня 1 квартала 2020 года на 1,6%. На долю российских предприятий Компании пришлось 36% от общего объема производства.



В 1 квартале 2021 года производство бокситов увеличилось на 7,4% по сравнению с предыдущим кварталом – до 3801 тыс. тонн. Рост за год составил 6,3%. Объем добычи нефелиновой руды снизился на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1062 тыс. тонн, что также ниже уровня 1 квартала 2020 года на 2%.



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