Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня. Цена за один кВт/ч составит 1 гривна 68 копеек. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Также, по его словам, государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам без посредничества в виде ГП "Гарантированный покупатель".



"Сегодня продолжаем мы механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений - 1,68 грн за кВт", - сообщил Д.Шмыгаль.



Напомним, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен.



Отметим, в январе Верховная Рада поддержала выплату компенсаций для помещений с электрообогревом на общую сумму 1,4 млрд грн. Ее смогут получить те граждане, которые пользуются электроотоплением.



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