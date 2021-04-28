Правительство не будет поднимать цену на электричество для населения до 30 июня. Цена за один кВт/ч составит 1 гривна 68 копеек. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также, по его словам, государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам без посредничества в виде ГП "Гарантированный покупатель".
"Сегодня продолжаем мы механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений - 1,68 грн за кВт", - сообщил Д.Шмыгаль.
Напомним, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен.
Отметим, в январе Верховная Рада поддержала выплату компенсаций для помещений с электрообогревом на общую сумму 1,4 млрд грн. Ее смогут получить те граждане, которые пользуются электроотоплением.