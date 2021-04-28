Шведские компании хотят взыскать сотни миллионов долларов с Украины из-за ренты на добычу газа В Misen Enterprises AB и Misen Energy AB (Швеция) хотят взыскать сотни миллионов долларов с Украины из-за увеличения ренты на добычу газа в период ее работы с АО "Укргазвыдобування" по договорам о совместной деятельности (СД).



Согласно обнародованным материалам к запланированному на среду заседанию Кабинета министров Misen подала запрос об открытии арбитражного производства против государства Украина 24 марта 2021 года.



В этой связи Министерство юстиции просит применить упрощенную переговорную процедуру закупки услуг юридических советников для защиты государства в арбитраже.



"В указанном запросе об арбитраже истцы ссылаются на намерение заявить о сотнях миллионах долларах США убытков, при этом точная сумма будет определена в дальнейших письменных пояснениях", - указано в пояснительной записке.



Продолжение судебных разбирательств с Украиной в арбитраже акционеры Misen должны одобрить 28 апреля 2021 года.



Как сообщалось, Верховная Рада Украины в рамках правительственных антикризисных предложений летом 2014 года существенно повысила рентные ставки на добычу углеводородов, в т.ч. и в рамках договоров о СД.



В 2020 году завершилось арбитражное разбирательство между Misen и АО "Укргазвыдобування" (УГВ), в рамках которого шведская компания получила 47,06 млн долл. от "дочки" "Нафтогаза".



УГВ в 2015 году заявило, что ООО "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. В 2016 году УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с "Карпатыгазом" и Misen.



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