Инвестиции в украинскую зеленую энергетику стали рискованными – Магера По итогам 2020 года уровень инвестиционной привлекательности Украины упал до 2,4 пунктов из пяти возможных. Как отметил народный депутат Сергей Магера, проблемы в банковской системе, провал антикоррупционной реформы, невыполнение программ и обещаний правительства привели к обострению отношений с МВФ. Сейчас отношения с Фондом стоят на паузе, а с ними и выделение нового кредитного транша на сумму 2,9 млрд долл.



Индекс инвестиционного риска для украинской экономики в прошлом году составил 15 пунктов из 100 возможных. Чем ниже показатель, тем выше риски. Иностранные инвесторы не верят словам. В первую очередь они смотрят на уровень сотрудничества страны с МВФ и показатели риска.



"И здесь Украина получает сразу два минуса. Прибавьте к этому высокий уровень коррупции, отсутствие верховенства права и отсутствие политической стабильности, и получите весьма неприглядную картину. Хотя следует также сказать и про нашу власть, которая, как оказалось, не выполняет взятых обязательств и гарантий. Как следствие, в 2020 году инвесторы вывели из украинской экономики 868,2 млн долл.", - отмечает нардеп.



По мнению С.Магеры, ситуация, сложившаяся сегодня на рынке зеленой энергетики, наглядно показывает, как украинская власть относится к инвесторам. Несмотря на подписанный с инвесторами Меморандум, по которому генерирующие компании согласились на снижение зеленого тарифа в обмен на выплату долгов, Кабмин свои обязательства не выполнил. Сегодня долг государства за отпущенную э/э превысил 18 млрд грн.



"Вопрос растущих долгов в зеленой энергетике попал на повестку дня переговоров Украины с МВФ. Но это не остановило украинское правительство в желании разрушить инвестиционные перспективы отрасли. Новая идея Кабмина – введение акциза на зеленую э/э. Идея – абсурдна по своей сути, ведь нельзя приравнивать чистую э/э к роскоши или товарам повышенного спроса, вредящим здоровью людей. Если акциз введут, на украинской отрасли ВИЭ можно ставить крест", - предостерегает С.Магера.



МинПром



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