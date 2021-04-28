Госгеонедр предложила Австрии инвестировать в добычу титана Участников онлайн-форума "Украина-Австрия: возможности двустороннего сотрудничества" заинтересовали украинские предложения разработки полезных ископаемых.



Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах предложил австрийскому бизнесу инвестировать в украинские недра: добывать литий, титан, разведывать залежи циркония, тантала, никеля, кобальта, ниобия, золота.



"Отрасль недропользования, - важная категория международной торговли, на которую приходится 19% всего товарного экспорта мира. Украина обладает значительной ресурсной базой полезных ископаемых, - пояснил глава Госгеонедр. - Мы ведем активный диалог с представителями бизнеса, в том числе иностранного, представляем инвестиционные возможности. Наша цель - оживить рынок, поднять его конкурентоспособность и создать положительный имидж страны для развития экономики Украины".



27 апреля состоялся онлайн-форум "Украина-Австрия: возможности двустороннего сотрудничества". Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Украины, Федеральная палата экономики Австрии, Федеральное министерство цифровизации и экономического развития Австрии, Министерство развития общин и территорий Украины, Торговый отдел Посольства Австрии в Украине.



Участие в мероприятии приняли профильные министерства, руководство палат обеих стран, а также деловые круги Украины и Австрии.



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