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У бизнеса нет миллиардов на проведение экомодернизации в сжатые сроки

28.04.21 13:55 , РБК Украина
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Планы власти по снижению выбросов должны базироваться на реальном состоянии дел в промышленности. У бизнеса нет миллиардов на проведение экомодернизации в сжатые сроки. Об этом заявили представители бизнеса в комментарии GMK-center.

В частности, президент отраслевого объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что металлургические предприятия категорически не поддерживают проект НОВ2 в текущей редакции, который предполагает, что Украина готова взять на себя обязательство сократить к 2030 году выбросы CO2 на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.

По его словам, решение о таком снижении выбросов должно базироваться на соответствующих расчетах.

В свою очередь, менеджер проектов по экологии и технологиям Ассоциации производителей цемента Украины ("Укрцемент") Павел Бондарев также подчеркнул, что НОВ2 должен быть реальным и комплексно учитывать развитие всей экономики. И только тогда нужно ставить перед бизнесом реальные цели, которых бизнес сможет достичь.

ементная отрасль модернизировалась и снизила выбросы CO2, заменив мокрую технологию в основном на сухую технологию производства цементного клинкера. Следующим этапом может быть замена ископаемого топлива на альтернативные виды топлива из отходов. Это произойдет, если сектор обращения с отходами будет продуцировать топливо из отходов, и оно будет доступно цементным предприятиям", - рассказал П.Бондарев.

Гендиректор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен обратил внимание, что при расчетах плана по снижению выбросов Минэкологии не учитывалось развитие сельского хозяйства.

ы подключались к анализу наработок, прогнозов и моделей Минэкологии. В начале нас несколько удивили тренды, которые закладывались для прогнозов при моделировании. В частности, предполагалось, что не предусматривается развитие сельского хозяйства Украины и дальнейшее увеличение продуктивности. А ведь именно от продуктивности зависят выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве", - объяснил Р.Сластен.

По мнению большинства экспертов, климатические амбиции страны должны быть сбалансированы с экономическими целями, и для этого обязательства Украины следует представить в виде определенного допустимого диапазона снижения выбросов, как это делают другие страны.

"Многие страны, более богатые, более развитые, чем Украина, сейчас говорят о некоем коридоре целей, о диапазоне. 50-52% предлагают США, о диапазоне говорит Канада, в 2015 году такие цели давали Бразилия, Казахстан. Многие подавали условные и безусловные цели по сокращению выбросов. Мы считаем, что в проекте НОВ2 нужно честно посчитать, какая цель для нас безусловная, которой мы будем достигать при любых обстоятельствах, а какой цели достигнем при условии наличия финансирования", - предложил директор "Центру економічного відновлення" Кирилл Криволап.

Напомним, ранее президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

МинПром

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