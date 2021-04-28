Восстановление Донбасса невозможно без инвестиций – Магомедов Принимать заранее невыполнимую Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей – значит не понимать и не уважать людей, живущих там и переживших все ужасы войны. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Это очень безответственный шаг со стороны Кабмина. Надеюсь, что правительство внесет в документ необходимые изменения. Людям Донбасса нужна помощь и поддержка, они хотят лучше жить, и жить в Украине. Оправдать их надежды – наша общая задача", - уверен политик.



Нардеп напомнил, что с января 2022 года Минреинтеграции планирует приступить к реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. "По замыслу чиновников, к этому времени парламент примет все необходимые законопроекты, а Кабмин утвердит проект Стратегии. На бумаге все выглядит хорошо. Давайте разберемся, как все это будет работать на практике", - сказал нардеп.



М.Магомедов подчеркнул, что в декабре прошлого года Кабмин оценил минимально необходимую сумму для реализации данной Стратегии в 20 млрд долл. При этом было отмечено, что финансирование проектов не предполагает использование бюджетных средств. Расчет только на деньги частных инвесторов. Последнее, по мнению нардепа, принципиально неправильно.



"Согласитесь, очень странно выглядит, когда государство исключает себя из системы финансирования в стратегически важных для Украины направлений и автоматически снимает с себя ответственность за решение конкретных задач. Вопрос в том, кому более необходимо восстановление Донбасса: инвесторам или украинскому государству? Ответ здесь очевиден", - констатировал он.



МинПром





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