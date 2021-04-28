Повышение НДС автоматически приведет к росту цен на товары и услуги – эксперт

Повышение налогов в Украине спровоцирует замедление экономики и автоматически приведет к росту цен на товары и услуги. Об этом заявил инвестаналитик Эрик Найман.
"Повышение НДС вызывает мгновенный рост инфляции и увеличивает перераспределения в пользу бюджета из карманов людей и нормального бизнеса. Скорее это будет минус дополнительный, приведет к замедлению экономики", - сказал Э.Найман.
По его словам, статистика всех стран показывает, что повышение НДС или акцизов вызывает мгновенное увеличение цен на эту величину. Поэтому, по его прогнозу, в случае повышения ставки НДС в Украине все цены на товары и услуги вырастут.
Напомним, ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. По ее мнению, недопустимо повышать налоги в кризис, а также подчеркнула, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.
В свою очередь экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя инициативу властей о проведении налоговой амнистии, заявил, что искать резерв для бюджета за счет повышения налогов - категорически неприемлемо.