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Генеральным директором Объединения Укртрубопром назначен Георгий Польский

28.04.21 12:12
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Совет Объединения предприятий "Укртрубопром" принял решение назначить на должность генерального директора Георгия Николаевича Польского.

Вся трудовая деятельность Георгия Польского, 1952 года рождения, связана с трубной промышленностью.

С 1976 по 2002 год он работал на Днепропетровском трубопрокатном заводе на различных должностях:
- помощником мастера;
- мастером;
- старшим мастером;
- заместителем начальника цеха бесшовных труб;
- начальником цеха биметаллических труб;
- начальником ЦБТ;
- заместителем директора завода по производству;
- заместителем генерального директора ДТЗ.

С 2004 год Георгий Польский занимал должность главного инженера завода Интерпайп НТЗ.

Георгий Польский окончил Национальную металлургическую академию Украины (ДМетИ) в 1974 году по специальности Обработка металлов, инженер-технолог.

Георгий Николаевич приступил к работе в должности генерального директора ОП "Укртрубопром" с 5 апреля 2021 года.

МинПром

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