Генеральным директором Объединения Укртрубопром назначен Георгий Польский Совет Объединения предприятий "Укртрубопром" принял решение назначить на должность генерального директора Георгия Николаевича Польского.



Вся трудовая деятельность Георгия Польского, 1952 года рождения, связана с трубной промышленностью.



С 1976 по 2002 год он работал на Днепропетровском трубопрокатном заводе на различных должностях:

- помощником мастера;

- мастером;

- старшим мастером;

- заместителем начальника цеха бесшовных труб;

- начальником цеха биметаллических труб;

- начальником ЦБТ;

- заместителем директора завода по производству;

- заместителем генерального директора ДТЗ.



С 2004 год Георгий Польский занимал должность главного инженера завода Интерпайп НТЗ.



Георгий Польский окончил Национальную металлургическую академию Украины (ДМетИ) в 1974 году по специальности Обработка металлов, инженер-технолог.



Георгий Николаевич приступил к работе в должности генерального директора ОП "Укртрубопром" с 5 апреля 2021 года.



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