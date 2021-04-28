Генеральным директором Объединения Укртрубопром назначен Георгий Польский

Совет Объединения предприятий "Укртрубопром" принял решение назначить на должность генерального директора Георгия Николаевича Польского.
Вся трудовая деятельность Георгия Польского, 1952 года рождения, связана с трубной промышленностью.
С 1976 по 2002 год он работал на Днепропетровском трубопрокатном заводе на различных должностях:
- помощником мастера;
- мастером;
- старшим мастером;
- заместителем начальника цеха бесшовных труб;
- начальником цеха биметаллических труб;
- начальником ЦБТ;
- заместителем директора завода по производству;
- заместителем генерального директора ДТЗ.
С 2004 год Георгий Польский занимал должность главного инженера завода Интерпайп НТЗ.
Георгий Польский окончил Национальную металлургическую академию Украины (ДМетИ) в 1974 году по специальности Обработка металлов, инженер-технолог.
Георгий Николаевич приступил к работе в должности генерального директора ОП "Укртрубопром" с 5 апреля 2021 года.