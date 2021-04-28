Укрнафта заработала за 2020 год свыше 4 млрд грн В 2020 году крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 4,3 млрд гривен. Об этом в ходе пресс-конференции заявил юридический директор "Укрнафта" Ярослав Теклюк, передают Українські Новини.



"Чистая прибыль "Укрнафты" за 2020 год составила 4,3 млрд гривен, тогда как в 2019 году убыток составлял 4,1 млрд гривен", - сказал он.



Также Я.Теклюк добавил, что в 2020 году "Укрнафта" увеличила чистый доход на 26% до 35,5 млрд гривен. Он отметил, что в 2020 году "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней 47,5 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, несмотря на убытки в 2020 году, "Нефтегаз" в 2 раза увеличил зарплаты правлению.



При этом в 2020 году группа "Нафтогаз" получила убыток в 19 млрд грн.



50%+1 акция крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.



9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.



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