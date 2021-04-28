Ядерная энергетика поможет интеграции в энергосистему ЕС Во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова развивать ядерную энергетику. Такой настрой главы государства вселяет оптимизм, так как широкое использование мощностей АЭС поможет быстрее и эффективнее интегрировать украинскую энергосистему в энергосистему ЕС, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Сегодня энергетическая безопасность Украины под угрозой. За первые три месяца 2021 года из Беларуси и страны-агрессора было импортировано э/э более чем на 1 млрд грн. Надеюсь, со временем ответственные за сдачу национальных экономических интересов будут привлечены к ответственности. Развитие атомной отрасли может ослабить обеспечить полную энергетическую независимость нашей страны", - сказал он.



По мнению политика, синергия атомной энергетики с отраслью ВИЭ поможет Украине ускорить зеленый переход. Сегодня в нашей стране действует 13 энергоблоков типа ВВЭР-100, и два блока ВВЭР-440. В ближайших планах правительства - закончить строительство двух реакторов на Хмельницкой АЭС. Общая стоимость этого проекта составляет 3 млрд долл.



Чтобы ускорить строительство и запуск реакторов, Кабмину необходимо твердо определить источники долгосрочного финансирования этих и подобных им проектов, считает нардеп. На повестке дня развития атомной энергетики стоит вопрос перехода на использование более надежных и эффективных новейших ядерных реакторов SMR-160. Но без четких перспектив финансирования этот вопрос не решить, отмечает он.



"Как вариант, одним из источников финансирования развития атомной энергетики в Украине может стать прибыль, полученная от разработки ГП "ВостокГОК" – крупнейшего в Европе месторождения урана. Здесь остро стоит вопрос инвестиций, поэтому хорошей идеей для правительства было бы подумать над привлечением в отрасль частных инвестиций, как это принято во всем мире", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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