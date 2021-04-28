Прибыль Vale за 1 квартал превзошла все прогнозы Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale SA превзошла прогнозы прибыли за первый квартал, при этом бразильская компания выросла за счет рекордных показателей в подразделении черных металлов.



Vale сообщила о чистой прибыли в размере 5,55 млрд долл., что значительно превышает консенсус-прогноз Refinitiv в 5,06 млрд долл. Эта цифра также представляет собой значительный рост в годовом и квартальном выражении, поскольку на результаты в меньшей степени повлияли такие факторы, как компенсация жертвам смертоносной катастрофы на плотине Брумадинью в 2019 году.



Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDA, составила 8,35 млрд долл. Это был небольшой промах по сравнению с оценкой Refinitiv в 8,4 млрд долл., но компания заявила, что ее предварительный показатель EBITDA (без учета некоторых единовременных статей) составил 8,47 млрд долл.



EBITDA подразделения черной металлургии компании составила 7,81 млрд долл., что, по словам компании, является рекордным показателем для первого квартала.



В комментариях, сопровождающих результаты, Vale отметила, что получила премию за свою железорудную мелочь и окатыши в первом квартале в размере 8,30 долл. за тонну, что значительно выше 4,30 долл. в четвертом квартале на фоне высокого спроса на ингредиенты для производства стали в Китае и на других рынках.



Компания подтвердила свою краткосрочную оптимистичную позицию в отношении железной руды, меди и угля, но предупредила о "небольшом избытке" на рынке никеля на фоне "устойчивого производства" в Китае и Индонезии.



МинПром





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