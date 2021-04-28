Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Прибыль Vale за 1 квартал превзошла все прогнозы

28.04.21 11:35 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale SA превзошла прогнозы прибыли за первый квартал, при этом бразильская компания выросла за счет рекордных показателей в подразделении черных металлов.

Vale сообщила о чистой прибыли в размере 5,55 млрд долл., что значительно превышает консенсус-прогноз Refinitiv в 5,06 млрд долл. Эта цифра также представляет собой значительный рост в годовом и квартальном выражении, поскольку на результаты в меньшей степени повлияли такие факторы, как компенсация жертвам смертоносной катастрофы на плотине Брумадинью в 2019 году.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDA, составила 8,35 млрд долл. Это был небольшой промах по сравнению с оценкой Refinitiv в 8,4 млрд долл., но компания заявила, что ее предварительный показатель EBITDA (без учета некоторых единовременных статей) составил 8,47 млрд долл.

EBITDA подразделения черной металлургии компании составила 7,81 млрд долл., что, по словам компании, является рекордным показателем для первого квартала.

В комментариях, сопровождающих результаты, Vale отметила, что получила премию за свою железорудную мелочь и окатыши в первом квартале в размере 8,30 долл. за тонну, что значительно выше 4,30 долл. в четвертом квартале на фоне высокого спроса на ингредиенты для производства стали в Китае и на других рынках.

Компания подтвердила свою краткосрочную оптимистичную позицию в отношении железной руды, меди и угля, но предупредила о "небольшом избытке" на рынке никеля на фоне "устойчивого производства" в Китае и Индонезии.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:24
Повышение НДС автоматически приведет к росту цен на товары и услуги – эксперт
12:12
Генеральным директором Объединения Укртрубопром назначен Георгий Польский
11:57
Укрнафта заработала за 2020 год свыше 4 млрд грн
11:14
Трубный завод Сентравис реализует масштабные программы по экомодернизации предприятия
11:00
Ядерная энергетика поможет интеграции в энергосистему ЕС
10:55
Цены на г/к рулон в США приводят к остановке производства
10:42
Великобритания начала официальное расследование ситуации с Liberty Steel
10:24
ОАЭ увеличит производство алюминия
10:15
Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%
09:59
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
09:34
Европейские цены на газ обновили трехмесячный максимум
09:08
ЕЭК продлила пошлины на китайские OCTG
08:40
В I квартале глобальный спрос на алюминий вырос на 11%
08:07
Нафтогаз пока не определился с летней закачкой ПХГ
27.04.21
18:03
Рада продлила пошлину на экспорт металлолома
17:37
3% акций Магнитогорского комбината могут продать за 23 млрд рублей
17:09
Нафтогаз закончил 2020 год с убытком в 19 млрд грн
16:55
На месторождении Запорожнерудпром выявили незаконную добычу на 1 млрд грн
16:35
Nippon Steel поднимет цены на бесшовные трубы из углеродистой стали на 10%
16:16
Кабинет министров надеется, что газопоставляющие компании летом снизят цены
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!