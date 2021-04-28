Трубный завод Сентравис реализует масштабные программы по экомодернизации предприятия Никопольский трубный завод "Сентравис" начал реализацию нескольких масштабных программ по экологической модернизации предприятия. В чатсности, будет проведена комплексная реконструкция участка химической обработки труб, строительство системы реагентной очистки кислотных стоков, а также переход на автономные модульные котельные. Общий объем инвестиций составит более 140 млн грн.



В пресс-службе предприятия рассказали, что забота об окружающей среде является частью Эволюционного Пути "Сентравис". В связи с этим компания разработала и активно реализует ряд экологических программ, которые помогут уменьшить воздействие на окружающую среду.



Одна из основных экологических целей "Сентравис" – исключить использование энергоемкого щелочного расплава путем кардинального изменения технологии химической обработки бесшовных труб.



С этой целью компания заключила контракт на поставку новой травильной ванны, позволяющей в ближайшее время внедрить инновационную технологию химической обработки труб. Монтаж новой ванны запланирован уже на первую половину этого года. Также в рамках этой программы будет проведена комплексная реконструкция всего участка химической обработки труб, включая полый ремонт вентиляционной системы. Стоимость всего комплекса мероприятий в рамках этого проекта составит более 70 млн грн.



Еще одна не менее важная экологическая программа – строительство системы реагентной очистки кислотных стоков.



Планируется, что система будет построена до 2022 года. Стоимость проекта составит более 45 млн грн. Его реализация даст возможность повысить стандарт очистки сточных вод, реализовывать шламы, полученные в процессе очистки сточных вод для повторной переработки, запустить рециклинг очищенной воды с ее повторным использованием в качестве технической воды для нужд реагентной установки.



Кроме того, в 2021 году "Сентравис" перейдет на автономные модульные котельные и откажется от централизованной поставки пара и отопления. Это сделает производство более энергоэффективным. Компания снизит выбросы СО2 на 140 тонн/мес., а также позволит компании снизить выбросы СО2 на 140 тонн/мес. Ожидаемая стоимость проекта по строительству модульных котельных составляет около 25 млн грн.



"Сентравис" – один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания основана в 2000 году. Производственные мощности расположены в г. Никополь (Днепропетровской области). "Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работают более 1 400 сотрудников.



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