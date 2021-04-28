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Экспорт готового проката стали из Индии за 3 месяца вырос на 26%

28.04.21 10:15 , Steelland
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Экспорт готового проката стали из Индии за период с января по март 2021 года вырос на 26% в годовом исчислении до примерно 2,47 млн ​​тонн, чему способствовал рост экспорта в Европу, как показали расчеты S&P Global Platts на основе данных Объединенного производственного комитета страны.

Рост в первом квартале был поддержан резким увеличением экспорта в марте, который вырос более чем в 2,2 раза, до 1,29 млн тонн.

По данным Министерства стали Индии, основную часть мартовского экспорта составила горячекатаный рулон, который составил 676 200 тонн, что более чем вдвое больше, чем в марте 2020 года.

Аналитики Platts Metals Trade Review отметили, что в 2021 году Индия в основном переключила свое внимание на поставки в Европу. В начале января цены на металлопрокат в Северной Европе были примерно на 65 долларов за тонну выше, чем в Индии. По состоянию на 12 апреля они были выше на 300 долл. за тонну.

Суммируя данные за первый квартал 2021 года, Индия была нетто-экспортером стали в 2020-21 финансовом году (апрель-март) с экспортом 10,78 млн тонн, что на 29,1% больше, чем в предыдущем финансовом году 2019-20, а импорт составил 4,75 млн тонн, что на 29,8% меньше, чем годом ранее.

В 2020-2021 финансовом году горячекатаный рулон был самым экспортируемым стальным продуктом - 6,65 млн тонн, что на 38% больше, чем годом ранее.

МинПром

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