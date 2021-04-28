ЕЭК продлила пошлины на китайские OCTG Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить антидемпинговую меру в отношении некоторых видов стальных бесшовных труб, изготовленных металлургическими предприятиями Китая и поставляемых на таможенную территорию ЕАЭС, до 2026 года.



Решение касается пошлин на трубы для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин (OCTG).



"Анализ полученной в ходе повторного антидемпингового расследования информации позволяет сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара из КНР, а также возобновления причинения ущерба отрасли экономики ЕАЭС в случае прекращения действия меры. Это является основанием для продления пошлины. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.



В соответствии с решением ЕЭК от 18 августа 2015 года, с 23 сентября 2015 года в отношении труб из Китая введена антидемпинговая пошлина в размере от 12,23% до 31%. Кроме того, одобрены ценовые обязательства китайских производителей в отношении поставок товара. 13 мая 2020 года начато повторное антидемпинговое расследование в связи с истечением срока действия этой антидемпинговой меры. На период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры продлено", - сообщают в ЕЭК.



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