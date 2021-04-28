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В I квартале глобальный спрос на алюминий вырос на 11%

28.04.21 08:40
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По информации ОК "Русал", в январе-марте 2021 года глобальный спрос на первичный алюминий составил 16,4 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом соотношении – 11%.

Совокупный спрос без учёта Китая увеличился на 5,2% до 7,2 млн. тонн, при этом в КНР спрос вырос на 15,4% до 9,2 млн. тонн. Среди отраслей конечного потребления алюминия наиболее быстрый рост демонстрирует транспортная промышленность.

Мировой объём производства алюминия в первом квартале увеличился на 5,9% в годовом выражении до 16,75 млн. тонн – благодаря росту производства в Китае на 9,6% до 9,8 млн. тонн. При этом производство в остальном мире выросло только на 1% до 7 млн. тонн.

"Китай продолжает оставаться крупным импортёром алюминия. По оценкам, в январе-марте чистый импорт необработанного алюминия в КНР достиг 331 тыс. тонн (за весь 2020 год показатель составил 1 064 млн. тонн). В результате по итогам первого квартала профицит на мировом рынке зафиксирован на гораздо более низком уровне – 0,33 млн. тонн по сравнению с 1,0 млн. тонн за тот же период годом ранее. Рынок без учёта Китая зафиксировал в январе-марте дефицит в 0,25 млн. тонн", - говорится в сообщении металлургической компании.

МинПром

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