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Рада продлила пошлину на экспорт металлолома

27.04.21 18:03
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Верховная Рада продлила экспортную пошлину на металлолом в размере 58 евро/тонну на 5 лет. За соответствующий законопроект №5175 проголосовал 291 народный депутат.

Как известно, данная пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса. Принятие пошлины позволило избежать возникновения дефицита металлолома на внутреннем рынке.

Как подчеркивали авторы законопроекта №5175, продление действия пошлины на экспорт металлолома позволит сохранить 21,5 тыс. рабочих мест и создать 3,5 тыс. новых рабочих мест, будет способствовать дополнительному росту ВВП на 0,03%, обеспечит дальнейшее развитие металлургии и смежных отраслей промышленности, а также привлечет дополнительные инвестиции в металлообрабатывающую отрасль.

Как отметил заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, без металлолома украинская металлургия (а это10% ВВП и 35% товарного экспорта) работать не сможет. "Ведь не существует технологий, позволяющих получать сталь без использования металлолома", - сказал он.

При этом Д.Кисилевский акцентировал, что только экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью позволит нам стать сильной и богатой страной. "В данном случае 1 т экспортируемого лома дает Украине чуть меньше 2 тыс. грн (это уплата пошлины 58 евро). Тогда как 1 т лома того же лома, переработанного в готовую стальную продукцию на украинских метзаводах, приносит около 8 тыс грн в виде налогов. То есть государству в 4 раза выгоднее перерабатывать лом в металл и затем в готовую продукцию, чем экспортировать сырье. Так что это вопрос выбора: экспортировать сырье или продукцию переработки с добавленной стоимостью", - подчеркнул политик.

Замглавы комитета по экономразвитию также обратил внимание на то, что зеленый курс ЕС еще больше увеличивает ценность лома как сырья для металлургии: его использование в электродуговых печах до 10 раз снижает выбросы СО2 по сравнению с классическими технологиями производства стали в конвертерах и мартенах.

"И раз Украина берет обязательства сокращать выбросы СО2, надо позаботиться и о ресурсах для этого. Как это уже делают другие страны. Кстати, европейская металлургическая ассоциация Eurofer вообще требует запретить экспорт металлолома из ЕС, учитывая зеленый курс ЕС", - напомнил он.

В то же время Д.Кисилевский отдельно отметил, что принятый законопроект не противоречит нашим международным обязательствам. "Это временная мера, которая не является дискриминационной. Она соответствует нормам права ВТО об исключениях по соображениям безопасности: у нас война, аннексирован Крым, хронический дефицит торгового баланса. Международные партнеры это воспринимают. Поэтому за период действия пошлины с 2016 г. в отношении Украины не было выдвинуто претензий. И сейчас официальный Киев имеет уверенную переговорную позицию по линии ВТО", - резюмировал нардеп.

МинПром

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