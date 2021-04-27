3% акций Магнитогорского комбината могут продать за 23 млрд рублей Основной акционер "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктор Рашников продает 3% компании в формате ускоренного формирования книги заявок (accelerated boob building, ABB). Свой пакет сократит Mintha Holding Limited, через которую Рашников контролирует ММК,— до 81,26%. Организатором размещения выступает Goldman Sachs.



Исходя из текущих котировок, в результате сделки В.Рашников сможет выручить 23 млрд руб. Free float ММК увеличится до 18,74%. Для сравнения, текущий free float "Северстали" — 22%, НЛМК — 21%.



В отношении оставшегося пакета В.Рашникова будет действовать двухмесячный период lock-up. Акции компании на Мосбирже, которые в ходе торгов 26 апреля достигали исторического максимума 71,8 руб. за бумагу, после новости об SPO перешли к снижению, опустившись до 69,9 руб.



В.Рашников ранее говорил о возможном увеличении free float, если рыночная капитализация компании достигнет справедливого уровня. "Сейчас идет хорошая политика, она нам нравится. Сегодня и капитализация растет, и фондовый рынок растет. Сегодня уже капитализация — мы все время говорим, что она несправедлива для нас, но она хоть 7 млрд долл. составляет. Как только она подойдет к нормальной цифре, а мы так видим по темпам, то мы готовы",— говорил он в декабре 2020 года, рассуждая о возможном SPO.



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