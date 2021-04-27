Нафтогаз закончил 2020 год с убытком в 19 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн.



Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе презентации итогов работы компании заявил глава правления "Нафтогаза" Андерй Коболев.



"Результат 2020 года – чистый убыток консолидированный 19 млрд грн. Это первый убыток за многие годы с 2014 года", – сказал глава компании.



Он отметил, что негативное влияние на результаты работы компании оказали экономический кризиз из-за пандемии коронасируса и падения цен на газ и долговой кризис. В частности, компания создала резервы по долгам на 42,6 млрд грн.



Кроме того, Коболев отметил, что в 2020 году в отчетности "Нафтогаза" впервые не учитывается прибыль газотранспортной системы, которая была передана независимому оператору.



Как уточнили в пресс-службе "Нафтогаза", валовая добыча природного газа компанией в 2020 году составила 14,9 млрд куб. м, а продажа – 18,2 млрд куб. м.



Капитальные затраты в прошлом году составили 15 млрд грн, что ниже запланированного объема в 20 млрд грн и на 46% меньше, чем в 2019 году.



Чистый долг компании снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 29,2 млрд грн в конце 2020 года.



"Свободное движение денежных средств остался стабильным на отрицательном уровне (3,4) млрд грн, что отражает приобретение государственных казначейских облигаций. В марте 2021 года наступил срок погашения облигаций на сумму 11,5 млрд грн, которые были возвращены группе", – отмечается в сообщении.



Согласно данным отчетности, доход компании от реализации продукции в 2020 году вырос до 159,23 млрд грн, по сравнению с 149,78 млрд грн в предыдущем году. Кроме того, в 2020 году компания получила 32,21 млрд грн компенсации от правительства за выполнение спецобязательств.



МинПром

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