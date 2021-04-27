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Nippon Steel поднимет цены на бесшовные трубы из углеродистой стали на 10%

27.04.21 16:35 , МеталлТорг
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Как сообщает Yieh.com, компания Nippon Steel Stainless Steel Corp (NSSC), крупнейший производитель нержавеющей стали в Японии, решила поднять свои майские цены как на сварные, так и на бесшовные трубы из углеродистой стали на 15 000 иен за тонну, или на 10% больше, чем в апреле. Цены вырастут для внутреннего рынка.

Эта корректировка цен была первым повышением цен с февраля этого года, что связано с более высокими производственными затратами, включая затраты на сырье и логистику. Сокращение предложения также было одной из причин корректировки цен.

МинПром

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