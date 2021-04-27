Кабинет министров надеется, что газопоставляющие компании летом снизят цены Кабинет министров ожидает, что НАК "Нафтогаз" и другие газопоставляющие компании летом снизят цены на годовой продукт. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.



Он напомнил, что с 1 мая в Украине начнет работу так называемый годовой продукт – фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать, однако они имеют право снижать цены в рамках годового продукта.



"С 1 мая государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Так они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться на потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", – отметил Д.Шмыгаль.



Также глава правительства добавил, что летом, когда цена на газ в европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.



Напомним, газопоставляющие компании обнародовали свои годовые, фиксированные предложения, на которые автоматически переведут своих клиентов с 1 мая. Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать "Волиньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт".



Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр.



Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.



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