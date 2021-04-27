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КЖРК по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 7,1%

27.04.21 15:57 , Бизнес Цензор
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ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом – до 1,7 млрд грн с 1,58 млрд грн, предприятие планирует направить на выплату дивидендов 8,84 млрд грн нераспределенной прибыли за 2013-2020 годы. Об этом свидетельствует сообщение компании о проведении годового собрания акционеров 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

На собрании акционеры планируют утвердить годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годы и принять решения о распределении прибыли общества за этот период, в том числе о выплате дивидендов.

В частности, собрание намерено принять к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляет 8,88 млрд грн.

Прибыль предлагается распределить следующим образом: 43,7 млн грн перечислить в резервный капитал, а 8,84 млрд грн – направить на выплату дивидендов акционерам.

Предыдущее собрание акционеров КЖРК 27 марта 2014 года назначило главой набсовета ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), председателем ревизионной комиссии – August Holdings LLC (США), членами ревкомиссии – ООО "Метинвест Холдинг" и Starmill Limited (Кипр), владеющую 99,8812% акций ПАО.

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.

По данным Нацдепозитария на четвертый квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 99,88% его акций. Конечными владельцами КЖРК являются СКМ Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

МинПром

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