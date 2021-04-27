Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

МКМТ не будет вводить пошлину на поставки проката с полимерным покрытием из Китая

27.04.21 15:35 , uaprom.info
печать
размер текста:

Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики Украины (МКМТ) не планирует вводить предварительную пошлину на поставки проката с полимерным покрытием из Китая на время проведения антидемпингового расследования в отношении китайской продукции на рынке Украины. Об этом в ходе заседания комитета Украинского центра стального строительства заявил директор "Метипол" Денис Рисухин, пишет "SilkBridge.info Новости Китая".

МКМТ начала расследование с декабре 2020 года по заявке "Метипола". Под расследование попадают такие товарные позиции: прокат плоский из углеродистой стали плакированный, с гальваническими или другим покрытием, который классифицируется по товарным подпозициям 721070, 721090, 721240 в соответсвии с УТКВЭД

"Введение предварительных пошлин могло состояться в мае. Но это сложная задача. В Украине таких прецедентов было очень мало. И видя текущую ситуацию на рынке Украины – дефицит окрашенного металла – мы не форсировали этот момент. На пару месяцев об этом вопросе точно можно забыть", - сказал Д.Рисухин.

По его словам, скорее всего, Минэкономики выйдет уже с окончательным решением по этому кейсу к концу срока расследования в декабре 2021 года. Предварительная пошлина была рассчитана в размере 26,5%.

На сегодня продолжается сбор информации со стороны заявителей и ответчиков. Сроки заполнения анкет продлили до 26 мая по просьбе отвечающей стороны.

"Если пошлину введут, это произойдет в ноябре-декабре. Соответственно, этому году ничего не угрожает (в плане сокращения поставок китайской продукции - ред). Мы неоднократно говорили, что украинские производители, уже существующие и те, которые появятся в следующем году, должны полностью перекрыть по объему импорт из Китая. Но я не рассчитываю, что весь Китай уйдет в пользу местных производителей. Потому что у нас есть возможность покупать металл в Турции, Индии. Он лучше по качеству, чем Китай, но при этом все равно дешевле, чем Украина. Альтернативы остаются, и трейдерам нужно смотреть на другие рынки", - сказал Д.Рисухин.

Объемы поставок проката с полимерным покрытием из КНР на украинский рынок оцениваются в порядка 200 тыс т в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:35
Nippon Steel поднимет цены на бесшовные трубы из углеродистой стали на 10%
16:16
Кабинет министров надеется, что газопоставляющие компании летом снизят цены
15:57
КЖРК по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 7,1%
15:15
Планы власти повысить НДС вредят экономике – эксперт
14:57
"Интерпайп" в I квартале увеличил уплату налогов на 4%
14:53
Госэкоинспекция выписала 4,6 млн грн штрафа на плохое топливо на АЗС
14:34
ЕК установила размер антидемпинговых пошлин на турецкий г/к прокат
14:15
ЭМСС в 2021 году планово сократит производство товарной продукции
13:54
Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%
13:35
Газпром решил не прокачивать через Украину в мае больше газа, чем в апреле
13:21
Стальканат-Силур возьмет кредит на 500 млн грн
13:15
Северсталь и НЛМК обвинили в завышении цен на горчекатаный прокат
12:53
УЗ готова вывозить через морские порты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц
12:35
Компании США отказались от расширения сталеплавильных мощностей
12:12
Eurofer хочет снизить экспорт лома черных металлов в экологически грязные страны
11:53
Salzgitter Group получила прибыль выше прогнозной
11:43
ЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома
11:33
POSCO сообщила о самой высокой квартальной прибыли за 10 лет
11:10
В апреле украинцы продали рекордную сумму валюты
10:55
В водах Дании возобновилась прокладка Северного потока-2
26.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!