МКМТ не будет вводить пошлину на поставки проката с полимерным покрытием из Китая Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики Украины (МКМТ) не планирует вводить предварительную пошлину на поставки проката с полимерным покрытием из Китая на время проведения антидемпингового расследования в отношении китайской продукции на рынке Украины. Об этом в ходе заседания комитета Украинского центра стального строительства заявил директор "Метипол" Денис Рисухин, пишет "SilkBridge.info Новости Китая".



МКМТ начала расследование с декабре 2020 года по заявке "Метипола". Под расследование попадают такие товарные позиции: прокат плоский из углеродистой стали плакированный, с гальваническими или другим покрытием, который классифицируется по товарным подпозициям 721070, 721090, 721240 в соответсвии с УТКВЭД



"Введение предварительных пошлин могло состояться в мае. Но это сложная задача. В Украине таких прецедентов было очень мало. И видя текущую ситуацию на рынке Украины – дефицит окрашенного металла – мы не форсировали этот момент. На пару месяцев об этом вопросе точно можно забыть", - сказал Д.Рисухин.



По его словам, скорее всего, Минэкономики выйдет уже с окончательным решением по этому кейсу к концу срока расследования в декабре 2021 года. Предварительная пошлина была рассчитана в размере 26,5%.



На сегодня продолжается сбор информации со стороны заявителей и ответчиков. Сроки заполнения анкет продлили до 26 мая по просьбе отвечающей стороны.



"Если пошлину введут, это произойдет в ноябре-декабре. Соответственно, этому году ничего не угрожает (в плане сокращения поставок китайской продукции - ред). Мы неоднократно говорили, что украинские производители, уже существующие и те, которые появятся в следующем году, должны полностью перекрыть по объему импорт из Китая. Но я не рассчитываю, что весь Китай уйдет в пользу местных производителей. Потому что у нас есть возможность покупать металл в Турции, Индии. Он лучше по качеству, чем Китай, но при этом все равно дешевле, чем Украина. Альтернативы остаются, и трейдерам нужно смотреть на другие рынки", - сказал Д.Рисухин.



Объемы поставок проката с полимерным покрытием из КНР на украинский рынок оцениваются в порядка 200 тыс т в год.



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