Планы власти повысить НДС вредят экономике – эксперт Приоритеты власти в управлении экономикой и налоговой политике вредны для развития Украины. В частности, экономике навредит инициатива властей повысить НДС.

Об этом заявил экономист Владимир Лановой, комментируя инициативу повышения фискального давления на бизнес, в частности увеличить ставку НДС до 22-24%.



"Это большой вред для экономики Украины. Напомню, что в европейских странах при такой ставке, как у нас, 20%, в некоторых странах 14%, еще применяют нулевую или льготную ставку для товаров и услуг для населения, культурных заведений, и различных важных отраслей для той или иной страны. То есть, средняя ставка значительно ниже, чем 14%, как во Франции", - рассказал В.Лановой.



По его словам, нынешняя власть поставила целью увеличить поступления в бюджет, но не путем обеспечения условий для экономического роста, а исключительно путем повышения налогов, что, по его мнению, является недопустимым.



"Целью является рост благосостояния людей, увеличение рабочих мест, увеличение средней зарплаты, увеличение производительности труда, новых объектов, производств и т.д. Вот что является целью. А они, наоборот, душат производство ради каких-то эфемерных доходов в бюджет, которые потом в принципе используются очень плохо... Установка и приоритеты в управлении экономикой вредные у этой команды при власти", - подытожил В.Лановой.



Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что налоговые инициативы властей приведут к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.



МинПром



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