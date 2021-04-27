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Госэкоинспекция выписала 4,6 млн грн штрафа на плохое топливо на АЗС

27.04.21 14:53 , Укринформ
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Государственная экологическая инспекция насчитала 4,6 млн гривень штрафных санкций в сфере рыночного надзора за качеством топлива за первый квартал 2021 года, что почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2020-го (591 тыс. грн). Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

"За 3 месяца текущего года Госэкоинспекция осуществила 280 проверок на АЗС и вынесла 498 решений о принятии ограничительных мер. Среди них - устранение формального несоответствия учитывая требования техрегламента и запрет предоставления продукции на рынке", - рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малёваный.

Он отметил, что проверка качества топлива важна ввиду того, что в его состав входят легковоспламеняющиеся и опасные химические вещества. Использование некачественных составляющих или неучтенных присадок представляет огромную угрозу для потребителей.

"Госэкоинспекция проводит усиленные меры контроля в рамках рыночного надзора по поручению Премьер-министра Украины. Каждый территориальный орган ГЭИ осуществляет внеплановые проверки у субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной продажей горючего. Результаты этих мероприятий выносятся для обсуждения в межведомственных региональных рабочих группах, которые разрабатывают механизмы дальнейшего контроля", - добавил А.Малёваный.

Все территориальные и межрегиональные подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск. Это требование установлено в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1398.

МинПром

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