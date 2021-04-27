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"Интерпайп" в I квартале увеличил уплату налогов на 4%

27.04.21 14:57
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" по итогам 1 квартала 2021 года перечислила 590 млн. грн. в бюджеты различных уровней, что на 4% больше по сравнению с 4 кварталом 2020 года.

"Даже в столь непростой период пандемии и экономического кризиса внутри страны "Интерпайп" продолжает осуществлять значительный вклад в наполнение государственной казны", - говорится в сообщении компании в социальной сети Фейсбук.

В частности, отчисления в государственный бюджет составили 334 млн. грн., в местные бюджеты - 141 млн. грн., ЕСВ - 115 млн. грн.

"Предприятия, входящие в "Интерпайп", продолжают работать без остановок, несмотря на спад потребления трубной и железнодорожной продукции на украинском рынке. Более того, на внешних рынках мы регулярно сталкиваемся с ограничительными мерами против наших товаров. Тем не менее, за 1 квартал текущего года компания нарастила налоговые отчисления на 4% по сравнению с 4 кварталом 2020 года", - подчеркнули в "Интерпайпе".

Напомним, что в 2020 году "Интерпайп" перечислил в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды 2,54 млрд. грн.

МинПром

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