Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕК установила размер антидемпинговых пошлин на турецкий г/к прокат

27.04.21 14:34 , uaprom.info
печать
размер текста:

Европейская комиссия установила окончательный размер антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат в рулонах, изготовленный металлургическими предприятиями Турции и импортируемый на территорию ЕС.

Новый уровень пошлин несколько ниже предварительного.

Так, для Habas размер антидемпинговой пошлины составляет 4,7% (прежде - 4,8%), для Erdemir Group - 4,9% (5,4%), для Agir Haddecilik и Borcelik - 5,6% (5,9%), для Colakoglu и других турецких сталепроизводителей - 7,3%.

Меры начнут действовать с 10 июля и будут применяться в отношении металлопроката, соответствующего кодам таможенной классификации 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 и 7226 91 99.

Расследование в отношении турецкого металлопроката начато в мае 2020 года, инициатор - ассоциация Eurofer. О введении временных пошлин в ЕС объявили в начале января. Их размер варьировался от 4,8% до 7,6%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:57
"Интерпайп" в I квартале увеличил уплату налогов на 4%
14:53
Госэкоинспекция выписала 4,6 млн грн штрафа на плохое топливо на АЗС
14:15
ЭМСС в 2021 году планово сократит производство товарной продукции
13:54
Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%
13:35
Газпром решил не прокачивать через Украину в мае больше газа, чем в апреле
13:21
Стальканат-Силур возьмет кредит на 500 млн грн
13:15
Северсталь и НЛМК обвинили в завышении цен на горчекатаный прокат
12:53
УЗ готова вывозить через морские порты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц
12:35
Компании США отказались от расширения сталеплавильных мощностей
12:12
Eurofer хочет снизить экспорт лома черных металлов в экологически грязные страны
11:53
Salzgitter Group получила прибыль выше прогнозной
11:43
ЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома
11:33
POSCO сообщила о самой высокой квартальной прибыли за 10 лет
11:10
В апреле украинцы продали рекордную сумму валюты
10:55
В водах Дании возобновилась прокладка Северного потока-2
10:34
В Австралии хотят реализовать еще один железорудный проект
10:14
Эконалог определит будущее украинской промышленности – Шпенов
09:47
Украина нужна ЕС для защиты от китайской экспансии – Магера
09:30
ЕС снизил пошлины на турецкий г/к прокат
09:17
Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%
26.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!