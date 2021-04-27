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ЭМСС в 2021 году планово сократит производство товарной продукции

27.04.21 14:15 , Металлургпром
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На "Энергомашспецстали" состоялось годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности ПАО "ЭМСС" за 2020 год и перспективам работы в 2021 году. Акционеры определили основными направлениями деятельности ПАО "Энергомашспецсталь" в 2021 году реализацию товарной продукции на сумму 3,4 млрд гривен по сравнению с 3,324 млрд гривен в 2020 году.

Завод планирует выплавить электростали в объеме 57 639 тонн (62,5 тыс. тонн в 2020 году), изготовить литья - 4 239 тонн (4,6 тыс. тонн в 2020 году) и поковок - 32 502 тонн (43,6 тыс. тонн в 2020 году).

"Предприятие продолжает успешно осваивать продукцию для атомной промышленности. Именно это направление деятельности и является в настоящий момент основным фактором выживания и развития нашего предприятия", - говорится в докладе генерального директора ПАО "Энергомашспецсталь", подготовленного к собранию акционеров.

В докладе отмечается, что, наряду с производственными задачами, одним из основных направлений стратегии ПАО "Энергомашспецсталь" является целенаправленная работа по обеспечению социальной защищенности работников: "ПАО "Энергомашспецсталь" всеми силами старается сохранить производственный потенциал и высококвалифицированный персонал, несмотря на сложившиеся военно-политические, экономические условия и эпидемиологическую ситуацию в стране и мире. Рост средней заработной платы за прошедший год составил 17,1% и ее уровень достиг 19 595,8 грн".

"Энергомашспецсталь" - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Основной владелец ПАО "Энергомашспецсталь" - российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом").

МинПром

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