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Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%

27.04.21 13:54 , Металлургпром
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В январе-марте 2021 года крупные промышленные предприятия Китая, т. е. промышленные предприятия с годовым оборотом каждого от 20 млн юней (более 3 млн долларов США) и выше, получили прибыль на общую сумму в 1,83 трлн юаней, что на 137% больше, чем в том же периоде прошлого года. Таковы последние данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.

Только в марте прибыль этих предприятий выросла на 92,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигла 711,18 млрд юаней, свидетельствуют данные китайского Госстата.

По мнению старшего статистика ГСУ Чжу Хуна, устойчивый рост вышеупомянутых показателей стал возможным благодаря продолжительному восстановлению китайской экономики, а также быстрым темпам роста производства и реализации продукции промышленных предприятий.

Как показывают статистические данные, в январе-марте текущего года добавленная стоимость крупных промышленных предприятий Китая выросла на 24,5% в годовом исчислении, а их доходы от реализации продукции - на 38,7%.

МинПром

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