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Промпредприятия Китая за 3 месяца нарастили прибыль на 137%
27.04.21 13:54 , Металлургпром
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В январе-марте 2021 года крупные промышленные предприятия Китая, т. е. промышленные предприятия с годовым оборотом каждого от 20 млн юней (более 3 млн долларов США) и выше, получили прибыль на общую сумму в 1,83 трлн юаней, что на 137% больше, чем в том же периоде прошлого года. Таковы последние данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
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