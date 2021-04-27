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Стальканат-Силур возьмет кредит на 500 млн грн

27.04.21 13:21 , Интерфакс-Украина
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ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" (Одесса) намерено заключить генеральный кредитный договор с Райффайзен Банк Аваль на 500 млн грн, обеспечив под него залог имущества на 800 млн грн.

Согласно официальной информации компании, решение об одобрении данной крупной сделки приняло внеочередное общее собрание акционеров 26 апреля текущего года.

При этом уточняется, что стоимость активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности – 1 млрд 715,268 млн грн, соотношение стоимости сделки к стоимости активов эмитента - 29,149%.

Кроме того, сообщается, что акционеры проголосовали за возможность заключения договора ипотеки и залога имущества на общую сумму 800 млн грн для обеспечения обязательств по генеральному договору и иным договорам к нему на общую сумму 500 млн грн между обществом и АО "Райффайзен Банк Аваль".

Как сообщалось, ЧАО "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2020 году снизило чистую прибыль на 21,3% по сравнению с 2019 годом - до 116,761 млн грн со 148,419 млн грн, непогашенный убыток компании на конец года составил 151,677 млн грн.

За прошлый год завод сократил текущие обязательства на 27% - до 812,295 млн грн, долгосрочные составили 130,162 млн грн. В то же время дебиторская задолженность снизилась на 4,5% - до 142,596 млн грн. Активы "Стальканат-Силур" в 2020 году снизились на 3% - до 1 млрд 715,268 млн грн, в том числе основные средства снизились на 3,5% - до 1 млрд 272,557 млн грн.

ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную продукцию.

МинПром

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