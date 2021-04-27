Северсталь и НЛМК обвинили в завышении цен на горчекатаный прокат В связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС России провела анализ и пришла к выводу, что в действиях ПАО "Северсталь" и ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК" содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.



По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года.



В связи с тем, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющимися конкурентами на рынке горячекатаного проката, ФАС России возбудила дела в отношении каждой компании отдельно. Такое рассмотрение позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий.



В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.



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