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УЗ готова вывозить через морские порты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

27.04.21 12:53 , Интерфакс Украина
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АО "Укрзализныця" (УЗ) подготовилась к предстоящему изменению логистики транспортировки дизельного топлива в Украине после остановки поставок этой продукции из российских заводов и временного закрытия на ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика во вторник.

Речь об этом речь шла на совещании в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, где обсуждалось, что уже с мая основные направления поставки нефтепродуктов будут перераспределены, и увеличенная доля будет транспортироваться через морские порты Украины.

По словам И.Юрика, в настоящее время УЗ готова вывозить через морские порты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц.

"Укрзализныця" оперативно реагирует на изменения в логистике поставок нефтепродуктов в страну и уже подготовилась к их транспортировке через порты. Сегодня железнодорожники имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить ритмичный вывоз из портов до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. И эти мощности железной дороги будут в дальнейшем только нарастать", - цитирует пресс-служба главу ведомства.

Он также сообщил, что сейчас в рабочем парке "Укрзализныци" есть 1,3 тыс. цистерн, в том числе 952 - для перевозки светлых нефтепродуктов.

"Для увеличения объемов перевозок планируем в ближайший период, в мае-июне, отремонтировать и задействовать в работу еще до 300 цистерн ежемесячно", - отметил глава УЗ.

МинПром

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