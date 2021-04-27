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Компании США отказались от расширения сталеплавильных мощностей

27.04.21 12:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Несмотря на то, что основные производители стали в США, по предварительным данным, получили рекордные доходы и прибыли в первом квартале 2021 г., ни один из них не планирует на ближайшие годы расширения сталеплавильных мощностей.

Это резко контрастирует с поведением американских металлургов в 2018 г. Тогда после введения стальных тарифов и повышения цен на прокат в США ряд компаний приступили к строительству новых заводов и электропечей.

Компания Steel Dynamics, которая достраивает металлургический завод в Техасе, сообщила, что будет увеличивать только выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Недавно она объявила о намерении построить две линии цинкования и две — по нанесению полимерных покрытий.

Аналогичную политику проводит корпорация Nucor, которая будет создавать трубное производство на одном из своих заводов. Как заявил генеральный директор Nucor Леон Топалиан, вопрос о расширении выплавки стали перед компанией больше не стоит.

Компания Cleveland-Cliffs, ставшая одним из ведущих производителей стали в США после поглощения AK Steel и большей части мощностей ArcelorMittal USA, намерена потратить полученные сверхприбыли не на дальнейший рост, а на погашение долговых обязательств. Как заявил глава компании Лоренцо Гонсалвеш, не известно, что будет после коронавируса, а отсутствие долгов в любом случае будет полезным.

МинПром

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