Eurofer хочет снизить экспорт лома черных металлов в экологически грязные страны Как сообщает агентство Platts, Eurofer подчеркнула важность для Европы ограничения экспорта лома черных металлов в страны, которые не соответствуют тем же экологическим стандартам, что и Европа, заявил S&P Global Platts генеральный директор Европейской ассоциации производителей стали Аксель Эггерт.



Комментарий был сделан после того, как А.Эггерт говорил о важности экономики замкнутого цикла во время мероприятия по изменению климата 21 апреля. Чтобы добиться успеха с инициативой по экологическому климату к 2050 году, директор Eurofer сказал, что ему "следует избегать экспорта лома на предприятия. которые не соответствуют стандартам ЕС, и мы просим [Европейскую комиссию] сделать такое предложение".



Он также подчеркнул, что роль вторичной переработки стали для Европы станет еще более важной, поскольку производители стали в ЕС стремятся к декарбонизации.

Лом является основным сырьем, используемым для производства стали в электродуговой печи (ЭДП). Чуть более 40% стали в ЕС производится в ЭДП, а оставшаяся часть производится в более углеродоемкой конфигурации доменная печь/кислородная печь (BF/BOF).



Ожидается, что для сокращения выбросов углекислого газа и перехода к экономике замкнутого цикла в Европе часть сталеплавильных печей и конвертеров будет переведена на производство ЭДП, что сделает лом еще более важным.



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