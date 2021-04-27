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Salzgitter Group получила прибыль выше прогнозной

27.04.21 11:53 , МеталлТорг
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Как сообщает Yahoo Finance, согласно пока еще предварительным данным, Salzgitter Group получила прибыль до налогообложения в размере 117,3 млн евро в первом квартале 2021 года, что превысило текущие ожидания рынка. Это достижение было особенно связано с удовлетворительными результатами бизнес-подразделений Strip Steel и Trading, а также вкладом 42,5 млн евро от Aurubis AG, участие в капитале (учет по МСФО).

Почти все сегменты сообщили о стабильном росте своих ежемесячных результатов в течение квартала. Внешние продажи Salzgitter Group составили 2,1 млрд евро, оставаясь стабильными по сравнению с первым кварталом 2020 года (2,1 млрд евро).

Ввиду хорошего начала года и динамичного роста цен на стальной прокат, но с явной ссылкой на все еще неминуемый, практически не поддающийся количественной оценке риск пандемии коронавируса, теперь от Salzgitter Group в 2021 финансовом году ожиидается прибыль до налогообложения в размере от 300 до 400 млн  евро.
Дополнительная информация о финансовой отчетности за первый квартал будет опубликована 12 мая 2021 года, как и запланировано.

МинПром

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