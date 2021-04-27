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POSCO сообщила о самой высокой квартальной прибыли за 10 лет

27.04.21 11:33 , Steelland
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Крупнейший южнокорейский производитель стали POSCO сообщил в понедельник о самой высокой квартальной прибыли со второго квартала 2011 года, поскольку цены на сталь резко выросли из-за превышения спроса над предложением.

Пятый по величине производитель стали в мире заявил, что операционная прибыль в первом квартале выросла на 120%, поскольку «прибыль от всех секторов улучшилась», включая последовательный скачок продаж углеродистой стали на 12%.

В отчете о прибылях и убытках POSCO заявила, что ожидает роста предложения стали из Австралии, Бразилии и Южной Африки во второй половине года после снижения в первом квартале.

В нем говорится, что цены на сталь, вероятно, будут постепенно стабилизироваться по сравнению с первым полугодием, поскольку ожидалось небольшое снижение спроса из-за сокращения производства в Китае из-за более жестких экологических ограничений.

По данным Refinitiv Smartestimate, консолидированная операционная прибыль POSCO составила 1,55 трлн вон (1,39 млрд долл.) за квартал с января по март, что соответствует прогнозу, сделанному компанией ранее в этом месяце, и превышает консенсус рынка в 1,3 трлн вон. Годом ранее операционная прибыль компании составила 705 млрд вон. Выручка в первом квартале выросла на 11%, до 16,1 трлн вон.

Мировой спрос на сталь, как ожидается, вырастет на 5,8% в этом году, что выше прогноза на 4,1%, сделанного в октябре, поскольку экономика восстанавливается после пандемии COVID-19, подпитывая спрос в восстанавливающемся автомобильном и строительном секторах, заявила Всемирная ассоциация производителей стали в этом месяце.

МинПром

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