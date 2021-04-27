Эконалог определит будущее украинской промышленности – Шпенов Философия экологического налога заключается в аккумулировании средств, необходимых для устранения такого ущерба. Вместо этого деньги, полученные от эконалога, размываются в бюджетах всех уровней, заявляет народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он выразил уверенность, что украинское экологическое законодательство сегодня не согласуется с ключевыми целями экологической политики. В частности, в вопросе компенсации ущерба окружающей среде, причиненного промышленной деятельностью.



"Сегодня 45% общей суммы, полученной от уплаты эконалога, зачисляется в общий фонд госбюджета, 30% - в спецфонд областного бюджета, 25% - в спецфонд местного бюджета. В госбюджете деньги исчезают бесследно, местным бюджетам не хватает полученных сумм, а предприятия остаются без необходимых ресурсов на экомодернизацию", - отметил нардеп.



Как известно, с 1 января 2022 года ставка эконалога в Украине будет увеличена до 30 грн/т. В правительстве завязалась дискуссия, как оптимизировать распределение этих средств. Минприроды предложило направлять их в климатический фонд, откуда одна часть денег пойдет на компенсацию по кредитам для предприятий, а вторая часть – в местные бюджеты на софинансирование экопроектов с бизнесом.



Минэнерго предложило направлять средства от эконалога в фонд декарбонизации. Предприятия смогут получать финансирование из Фонда для реализации проектов экомодернизации по нормативам, прописанным в з/п № 4167 о выбросах СО2.



Д.Шпенов сообщил, что промышленники больше склоняются к сценарию, предложенному Минэнерго. Затянувшийся экономический кризис не позволяет рассчитывать на дешевые кредитные ресурсы, поэтому компенсация по кредитам не так ценна, как целевое финансирование из Фонда декарбонизации.



"В июле Еврокомиссия опубликует закон об углеродной пошлине СВАМ, которые вступит в силу с 2023 года. Нововведение ЕС ударит по украинскому экспорту, который формирует 40% ВВП. У нас осталось два года, чтобы дать промышленности государственные стимулы для экомодернизации. Если этого не сделать, мы рискуем потерять промышленный потенциал, а вместе с ним – надежду на успешное будущее Украины", - предостерегает политик.



МинПром



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