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Украина нужна ЕС для защиты от китайской экспансии – Магера

27.04.21 09:47
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Вопросы экологических преобразований в украинской промышленности необходимо решать с точки зрения взаимозависимости и взаимной выгоды с ЕС. Это может открыть доступ к финансированию, в котором нуждается Украина. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Сегодня на ЕС приходится 41% украинского экспорта. Но не следует воспринимать эту цифру как свидетельство односторонней зависимости. Украина является буфером политической и экономической безопасности для западного мира, в первую очередь для Евросоюза. Наша страна сдерживает политическое и военное давление РФ, а также экономическую экспансию Китая", - сказал он.

С.Магера отметил, что если исключить украинский экспорт из рыночной цепи поставок в Европу, то ЕС окажется под прямым давлением китайского импорта. Уже сегодня 70% стальных башен для ветрогенераторов поставляются в Евросоюз из Китая, напомнил нардеп.

"Украина предлагает альтернативные источники поставок стали и металлургической продукции. Чтобы баланс интересов сохранялся, Евросоюз должен помочь нам провести экомодернизацию промышленности. Иначе существует риск, что через несколько лет КНР будет диктовать рыночные условия Европе", - подчеркивает С.Магера.

Европейский Союз, безусловно, прежде всего думает о своих экономических интересах, сказал нардеп. Об этом, в частности, свидетельствует намерение ЕС запустить с 2023 года механизм СВАМ. Но при этом ЕС демонстрирует готовность к дискуссии с Украиной. Нам же, честно говоря, не с чем идти на переговоры со стратегическим партнером.

"Начнем с того, что у нас отсутствует Стратегия экомодернизации экономики. Все преобразования разрабатываются параллельно и не связаны друг с другом. Изначально нереальный Национальный план по сокращению выбросов СО2 с треском провален. За три года власть так и не определила источников его финансирования. То же самое касается наилучших доступных технологий и методов управления в промышленности. В з/п № 4167 о выбросах СО2 не указано, где брать деньги на НДТМ", - говорит С.Магера.

"ЕС открыто называет Украину стратегически важным партнером. Но этот статус это не гарантирует, что всю домашнюю работу европейцы сделают за нас. Евросоюз может помочь с финансированием, но он не будет полностью платить за экомодернизацию украинской экономики. Это очень важно понять правительству и чиновникам от экологии. Мы должны принять единую Стратегию экомодернизации и законы, необходимые для ее реализации, а также определить источники финансирования. И только потом обращаться за помощью к Европейскому Союзу", - подытожил народный депутат.

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