Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС снизил пошлины на турецкий г/к прокат

27.04.21 09:30 , МеталлСервис
печать
размер текста:

Европейская комиссия установила окончательный размер антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат в рулонах, изготовленный металлургическими предприятиями Турции и импортируемый на территорию ЕС. Новый уровень пошлин несколько ниже предварительного, сообщает Fastmarkets.

Так, для Habas размер антидемпинговой пошлины составляет 4,7% (прежде - 4,8%), для Erdemir Group - 4,9% (5,4%), для Agir Haddecilik и Borcelik - 5,6% (5,9%), для Colakoglu и других турецких сталепроизводителей - 7,3%.

Меры начнут действовать с 10 июля и будут применяться в отношении металлопроката, соответствующего кодам таможенной классификации 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 и 7226 91 99.

Расследование в отношении турецкого металлопроката начато в мае 2020 года, инициатор - ассоциация Eurofer. О введении временных пошлин в ЕС объявили в начале января. Их размер варьировался от 4,8% до 7,6%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:14
Эконалог определит будущее украинской промышленности – Шпенов
09:47
Украина нужна ЕС для защиты от китайской экспансии – Магера
09:17
Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%
08:52
Украина настроена развивать атомную энергетику – Зеленский
08:04
Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд долл
26.04.21
17:53
Медь в мире подорожала до рекордных значений
17:35
Суд удовлетворил иск китайских инвесторов Мотор Сич против АМКУ
17:17
ОПЕК проведет встречу 28 апреля
16:57
Повышение НДС вызовет возмущение общества – эксперт
16:38
Запорожсталь за 2020 год сократила чистый убыток на 15,1%
16:23
Рада должна не допустить вывоза украинского металлолома из страны - мнение
16:19
В России начали готовиться к запрету на экспорт бензина
15:53
Украина изготовит двигатели для турецких вертолетов ATAK-II
15:34
Thyssenkrupp хочет спасти сталелитейное подразделение с помощью государства
15:15
Бразилия оставила Vale без железорудного терминала
14:59
Anglo American нарастила выпуск меди
14:57
Мариупольский порт возобновляет контейнерные перевозки
14:37
Voestalpine закрывает завод в США и увольняет сотрудников
14:14
Немецкие сталевары хотят получить госпомощь при переходе на экопроизводство
13:54
Украина резко нарастила экспорт мазута
23.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!