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Китай в марте увеличил импорт железной руды на 18,9%

27.04.21 09:17 , МеталлСервис
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В течение марта 2021 года на территорию Китая было ввезено 102,11 млн. тонн железной руды. Рост объёмов в годовом соотношении - 18,9%. За первый квартал показатели тоже улучшились - до 283,44 млн. тонн по сравнению с 263 млн. тонн в январе-марте 2020 года.

Импорт металлолома в первом квартале, по данным Mysteel Global, составил 55 389 тонн по сравнению с объёмом в 3 366 тонн за январь-март прошлого года и 27 000 тонн за весь 2020 год.

За март из общего количества было ввезено 45 564 тонны лома. Импорт стальных полуфабрикатов составил за первые три месяца 2,4 млн. тонн, что на 35,4% больше в годовом соотношении, но на 55,5% меньше к предыдущему кварталу.

Напомним, производство нерафинированной стали в марте у металлургических предприятий КНР составило 94,02 млн. тонн, что стало самым высоким уровнем с августа 2020 года. Среднесуточное производство выросло до 3,03 млн. тонн по сравнению с 2,97 млн. тонн в январе и феврале. Мартовский объём стального импорта составил 1,32 млн. тонн - на 16% больше в годовом сопоставлении.

МинПром

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