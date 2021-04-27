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Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд долл

27.04.21 08:04
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Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard&Poor's и "В" - агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30-го апреля 2021 года. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Отмечается, что привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", - заявил министр Сергей Марченко.

МинПром

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