Рада должна не допустить вывоза украинского металлолома из страны - мнение Чтобы защитить национальные экономические интересы, парламент должен принять законопроект №5175, который продлевает действующую экспортную пошлину на лом в размере 58 евро/т. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



По его словам, это гарантирует металлургам наличие сырья на время действия пошлины. Государство также останется в выгоде. От переработки одной тонны лома в бюджет поступает 8500 тыс грн налогов, от экспорта - 1900-2000 грн. Таким образом, выгода очевидна и не подлежит сомнению, отмечает политик.



М.Магомедов напомнил, что на прошлой неделе EUROFER решила не ждать принятия климатического закона и предложила ограничить экспорт металлолома из ЕС в государства, которые не следуют экологическим стандартам ЕС. По мнению Европейской сталелитейной ассоциации, такое ограничение стимулирует указанные страны к зеленым преобразованиям и сокращению выбросов СО2.



"Но это лишь вершина айсберга. Внутри, как всегда, находится забота о собственных экономических интересах. Дело в том, что 41% сталелитейных мощностей Евросоюза составляют электродуговые печи. Если власти ЕС решат ограничить экспорт лома, европейские компании обеспечат себя сырьем для производства стали с низким содержанием углерода", - сказал он.



Нардеп также напомнил, что в 2020 году Евросоюз экспортировал 17,5 млн т лома. Крупнейшим потребителем этого сырья является Турция, на которую пришлось 57,1% всех поставок. Если власти ЕС посчитают, что турецкие сталелитейщики не соответствуют европейским экостандартам, в турецкой металлургии возникнет серьезный дефицит сырья. И одно из главных направлений, где Турция будет искать лом – это Украина, считает он.



"Мы, конечно, можем ждать пока ЕС примет окончательное решение по введению ограничений на экспорт лома. Но можем дождаться до того, что украинский металлолом начнут форсировано вывозить из страны. В ту же Турцию, например. И тогда дефицит сырья возникнет у нас. А за ним – снижение экспортной выручки и поступлений в бюджеты всех уровней", - предостерегает М.Магомедов.



МинПром



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