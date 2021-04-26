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ОПЕК проведет встречу 28 апреля

26.04.21 17:17 , Интерфакс
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Эксперты технического комитета ОПЕК+ провели обзор нефтяного рынка в преддверии министерского мониторингового комитета (JMMC) и встречи всех министров ОПЕК+, которая запланирована на 28 апреля и не отменяется, сообщила ОПЕК.

Ранее СМИ сообщали, что обсуждается возможность отменить встречу всех министров ОПЕК+, что могло стать сигналом сохранения запланированных ранее действий по увеличению нефтедобычи в течение предстоящих трех месяцев.

ОПЕК также привела слова своего генерального секретаря Мохаммеда Баркиндо, который, подчеркнув улучшающиеся перспективы нефтяного рынка, заявил: "Есть положительные сигналы в отношении мировой экономики и перспектив нашей отрасли". Однако он также подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

В заключение М.Баркиндо процитировал Льва Толстого: "Все разнообразие жизни состоит из света и тени" и "Два самых важных воина - это терпение и время".

Вице-премьер Александр Новак, комментируя информацию о возможной отмене встречи всех министров ОПЕК+, говорил, что таких предложений не получал. "Пока у нас запланированы и JMMC, и министерская встреча. Если коллеги посчитают консолидировано, что в министерской встрече пока нет необходимости, то JMMC точно будет проводиться", - говорил он.

1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что на встрече министров ОПЕК+ 28 апреля может быть принято любое решение - как "вверх", так и "вниз" - в зависимости от ситуации на рынке.

МинПром

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