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Запорожсталь за 2020 год сократила чистый убыток на 15,1%

26.04.21 16:38 , Бизнес Цензор
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Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, по итогам работы в 2020 году сократил чистый убыток на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 3,68 млрд грн.

Согласно отчету предприятия, консолидированный чистый убыток за этот период сократился на 19% – до 3,14 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Отрицательный финансовый результат до налогообложения в 2020 году снизился на 9% – до 4,5 млрд грн, консолидированный доналоговый убыток – на 11,8%, до 3,97 млрд грн.

При этом чистый доход предприятия сократился на 1,9% – до 45,63 млрд грн, консолидированный чистый доход – на 1,8%, до 45,38 млрд грн.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 13,07 млрд грн, консолидированная нераспределенная прибыль – 16,79 млрд грн.

Как сообщалось, "Запорожсталь" завершила 2019 год с консолидированным чистым убытком в размере 3,88 млрд грн, тогда как в 2018 году получила чистую прибыль 4,05 млрд грн.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) Р.Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) В.Новинского.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности компании ООО "Киев секьюритиз груп" находится 24,5003% акций "Запорожстали", ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (оба – Киев, зарегистрированы по одному адресу) – 11,2224%, Global Steel Investments Limited (Великобритания) – 12,3466%, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 47,0032%.

МинПром

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