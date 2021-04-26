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В России начали готовиться к запрету на экспорт бензина

26.04.21 16:19 , Металлоснабжение и сбыт
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Несмотря на скепсис участников рынка по поводу идеи ограничения экспорта бензина, правительство начинает формальную подготовку к его введению. По данным “Ъ”, Белый дом готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. Крупнейший экспортер бензина сейчас — "Сургутнефтегаз".

Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля (копия есть у “Ъ”). Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

Согласно тексту протокола правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

Такой перечень устанавливается постановлением правительства №877 от 15 декабря 2007 года. Перечень возник, поскольку в 2007 году в РФ наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), напоминает управляющий партнер юркомпании "Позиция права" Егор Редин. Он отмечает, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.

МинПром

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