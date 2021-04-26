Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мариупольский порт возобновляет контейнерные перевозки

26.04.21 14:57 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) возобновляет контейнерные перевозки, которые были прекращены в 2014 году, сообщается на странице морпорта в Facebook.

"Мариупольский порт сделал первый шаг к возвращению перевалки контейнеров, которые до начала боевых действий в 2014 году были для нас традиционным грузом. С тех пор контейнерные линии из порта ушли, и вот сейчас появилась возможность вернуть их, пусть пока и не по морю, но хотя бы по суше", - говорится в сообщении.

Так, в порту сообщают, что по железной дороге в тыловую часть 17-го причала третьего грузового района порта поступили шесть контейнеров. Три из них уже перегрузили на автотранспорт и отправили в Волноваху, где после загрузки каолином в биг-бегах они вернутся в порт. После этого контейнеры переставят на ж/д платформы и отправят в черноморский регион для доставки получателю водным транспортом.

Мариупольский морской порт в январе-марте 2021 года сократил перевалку грузов на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,635 млн тонн.

Мариупольский морпорт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:19
В России начали готовиться к запрету на экспорт бензина
15:53
Украина изготовит двигатели для турецких вертолетов ATAK-II
15:34
Thyssenkrupp хочет спасти сталелитейное подразделение с помощью государства
15:15
Бразилия оставила Vale без железорудного терминала
14:59
Anglo American нарастила выпуск меди
14:37
Voestalpine закрывает завод в США и увольняет сотрудников
14:14
Немецкие сталевары хотят получить госпомощь при переходе на экопроизводство
13:54
Украина резко нарастила экспорт мазута
13:29
Порты Украины за 3 месяца сократили количество обработанных судов на 16,1%
13:27
В 2020 году Интерпайп увеличил EBITDA и сократил чистый долг
13:14
ЕС видит в Украине партнера в зеленой энергетике – Магера
13:04
Индия ввела пошлины на листовой прокат из меди
12:54
В текущем году Украина соберет более 70 млн тонн зерна
12:15
Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ
11:53
Новая стратегия ДТЭК предусматривает увеличение производства энергии из ВИЭ
11:36
Минторг США резко повысил пошлины на трубы из ОАЭ
11:28
Инвестиции в экомодернизацию требуют прогнозируемой политики - Шпенов
11:13
Нафтогаз установил годовой тариф на продаваемый газ
10:59
45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС
10:42
Eurometal прогнозирует дефицит стальной продукции до конца года
23.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!