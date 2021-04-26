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Украина изготовит двигатели для турецких вертолетов ATAK-II

26.04.21 15:53 , Depo.ua
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Украина и Турция подписали контракт на поставку украинских двигателей для турецких ударных вертолетов ATAK-II. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Милитарный".

Отмечается, что информацию о подписании контракта подтвердил генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темел Котиль.

Выбор в пользу украинских авиастроителей выбран из-за отсутствия в настоящее время в Турции альтернативы, так как сотрудничество с западными компаниями может прекратиться из-за очередных геополитических вызовов.

Такая история уже была с силовой установкой к танку Altay, и поэтому сейчас Турция хочет обезопасить себя от подобного в будущем.

ATAK-II — турецкий ударный 11-тонный вертолет, который может нести 1500 кг боеприпасов. Его разработка началась в 2019 году с подписания соглашения между SSB и TAI на реализацию программы Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (с турецкого — боевой вертолет тяжелого класса).

Напомним, 15 апреля стало известно, что украинский "Завод имени Малышева" проведет модернизацию танков Т-80УД для Пакистана.

МинПром



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