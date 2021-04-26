Anglo American нарастила выпуск меди Как сообщает Kitco News, ведущая мировая горнодобывающая компания Anglo American сообщила сегодня, что ее производство меди в первом квартале 2021 года увеличилось на 9% до 160 300 тонн благодаря сильным производственным показателям в Los Bronces и Collahuasi.



Производство железной руды увеличилось на 1% до 16,2 млн тонн, что обусловлено увеличением на 10% на месторождении Кумба, частично компенсированным снижением на 13% на месторождении Минас-Рио.



Генеральный директор Марк Кутифани отметил: "Производство в первом квартале было на 95% от нормальной мощности, что позволило удовлетворить высокий потребительский спрос, несмотря на некоторые ограниченные ограничения на некоторых операциях из-за Covid-19. Производство увеличилось на 3% благодаря хорошим показателям на медных предприятиях в Чили и МПГ, а также железорудному производству в Южной Африке, более чем компенсирующие простои завода по ремонту железной руды Минас-Рио в Бразилии и временную приостановку производства угля в Моранбе в Австралии".



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