В 2020 году Интерпайп увеличил EBITDA и сократил чистый долг По итогам 2020 года украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" улучшила показатель EBITDA на 6%, до 273 млн. долл. Об этом говорится в консолидированных финансовых результатах деятельности компании по МСФО за 2020 год.



В то же время выручка "Интерпайпа" в 2020 году снизилась на 23%, до 865 млн долл, сумма капитальных инвестиций уменьшилась на 26%, до 44 млн долл, а чистый долг сократился до 12 млн. долл.



Как отмечается в сообщении, в прошлом году показатель EBITDA вырос за счет географической и продуктовой диверсификации, а также увеличения продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на сокращение общей выручки продажи ключевой продукции ИНТЕРПАЙП – линейных труб и OCTG с премиальными и полупремиальными соединениями – показали устойчивость.



Компания также увеличила продажи колесных пар на 33% г/г благодаря инвестициям в дополнительные производственные мощности и за счет роста продаж на европейском, североамериканском и азиатских рынках.



В этот же период "Интерпайп" выплатил практически все свои долговые обязательства и снизил коэффициент чистого левереджа (Чистый долг к EBITDA) до 0,1x по состоянию на 31 декабря 2020 года (по сравнению с 0,6x на 31 декабря 2019 года)



Комментируя финансовые результаты 2020 года, генеральный директор компании Фади Храйбе отметил, что пандемия COVID-19 принесла неопределенность в мировую экономику, однако ключевые рынки восстанавливаются после падения быстрее, чем ожидалось.



"В то же время "Интерпайп" укрепил свои позиции на рынках премиальной продукции, заключив ряд значимых контрактов, например, с турецкой TPAO на поставку соединений UPJ-F, с эмиратским ADNOC на поставку линейных труб и с немецким ж/д оператором Deutsche Bahn на поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов", - сказал он.



Ф.Храйбе акцентировал, что в отличие от конкурентов "Интерпайп" улучшил свои финансовые результаты и структуру капитала, нарастив EBITDA и полностью выплатив реструктуризированный долг в январе 2021 года, который включал еврооблигации на сумму 309 млн. долл. со сроком погашения в 2024 году. Он обратил внимание на то, что сейчас левередж компании находится на беспрецедентно низком уровне как для отрасли, так и для страны.



""Интерпайп" подтверждает свою приверженность к дальнейшему устойчивому развитию и увеличению производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, ж/д колес и колесных пар для рынков, не входящих в постсоветское пространство, а также наших собственных разработок - OCTG-труб с премиальными и полупремиальными соединениями. Компания продолжает реализацию новых инвестиционных проектов: строительство нового цеха по производству колесных пар, модернизация термоотдела, установка нарезных линий. Эти проекты поспособствуют дальнейшему устойчивому росту бизнеса и росту технологических преимуществ конкурентоспособности компании на глобальных рынках", - подытожил Ф.Храйбе.



МинПром



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