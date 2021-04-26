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ЕС видит в Украине партнера в зеленой энергетике – Магера

26.04.21 13:14
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Сегодня Европа видит в Украине партнера и крупного поставщика зеленой энергии и водорода. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Все очень четко и конкретно. Мы же топчемся на месте, погружая зеленую энергетику в долговой кризис. Если Кабмин думает, что Евросоюз будет вечно ждать пока мы сами поймем свои перспективы, то это не так. Найдутся другие страны, которые с радостью займут место Украины в зеленом сотрудничестве с ЕС", - сказал он.

Нардеп напомнил, что в июле Еврокомиссия опубликует закон о порядке введения и действия новой углеродной пошлины на импортную продукцию Carbon Border Adjustment Mechanism или СВАМ.

Украинские эксперты подсчитали, что нововведение ЕС нанесет большой урон украинской экономике. И проблема в том, что из-за неповоротливости власти и слабых возможностей госбюджета мы не поспеваем за европейскими темпами декарбонизации, считает он.

"Винить Евросоюз в ужесточении экологической политики и введении СВАМ, конечно, можно, но это контрпродуктивно. Важно понимать, что в условиях карантинного кризиса тяжело всем. ЕС защищает свой внутренний рынок и рабочие места в промышленности, как может. Вместо обвинений стоит найти компромисс, ведь Европейский Союз и Украина считают друг друга стратегическими партнерами. Значит необходимо договариваться, тем более, что мы четко обозначили курс на вступление в единую европейскую семью. Прежде всего, речь идет о точках соприкосновения взаимных интересов", - отметил нардеп.

Министр-советник по энергетике Еврокомиссии Торстон Воллерт недавно заявил, что достижение целей Евросоюза климатической нейтральности зависит от развития зеленой и водородной энергетики. ЕС планирует разместить на своей территории электролизеры суммарной мощностью 40 ГВт, а еще 10 ГВт разместить в Украине.

"Это та самая точка соприкосновения интересов, вокруг которой украинской стороне необходимо выстраивать сотрудничество и искать компромиссы в вопросах, подобных СВАМ. Наши задачи – синхронизировать украинскую политику декарбонизации с аналогичной политикой ЕС, получить послабления по СВАМ и научиться зарабатывать на зеленых отраслях экономики", - уверен С.Магера.

По его словам, серьезным препятствием к решению указанных задач может стать неэффективная работа украинской власти. "Правительство обещало утвердить водородную стратегию в январе этого года, но уже заканчивается апрель, а мы лишь подготовили первый драфт ее проекта. Нацплан Украины по снижению выбросов, похоже, писали фантасты. В нем мы взяли на себя обязательств больше, чем ЕС", - констатировал он.

МинПром

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